На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Авария с участием пешехода и электробуса произошла утром на северо-востоке Москвы, в электробусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".

"Сегодня около 7.35 на Широкой улице, в районе дома 16, произошло ДТП с участием пешехода и электробуса маршрута м44к. По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП в электробусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе.