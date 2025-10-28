Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/dtp-2051094786.html
На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом
На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом - РИА Новости, 28.10.2025
На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом
Авария с участием пешехода и электробуса произошла утром на северо-востоке Москвы, в электробусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T09:05:00+03:00
2025-10-28T09:05:00+03:00
происшествия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20250426/dtp-2013630994.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом

На северо-востоке Москвы переходивший дорогу мужчина погиб в ДТП с электробусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Авария с участием пешехода и электробуса произошла утром на северо-востоке Москвы, в электробусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
"Сегодня около 7.35 на Широкой улице, в районе дома 16, произошло ДТП с участием пешехода и электробуса маршрута м44к. По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП в электробусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы, мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В центре Москвы электробус наехал на пешехода
26 апреля, 22:23
 
ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала