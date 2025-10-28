В Туве микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

КРАСНОЯРСК, 28 окт – РИА Новости. Десять человек, среди которых четверо детей, пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом, перевозившем пассажиров из Абакана в Кызыл, сообщает МВД Тувы.

По данным ведомства, авария произошла в понедельник поздно вечером в Пий-Хемском районе республики. В момент ДТП мужчина перевозил 10 пассажиров, в числе которых были четверо несовершеннолетних – пятимесячный ребенок, дети в возрасте шести и восьми лет, а также 16-летний подросток.

"В 22 часов 37 минут (18.37 мск) 62-летний кызылчанин, управляя собственным автомобилем "Тойота Хайс", на 770-м километре автодороги Р-257 "Енисей" не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства... В результате ДТП в... "Пий-Хемская ЦКБ" доставлены 3 пассажира, в... "Республиканская больница №1" города Кызыла обратились 7 человек", - говорится в сообщении

По данным главка, в настоящее время шестилетний ребенок находится под наблюдением врачей травматологического отделения. Остальные пассажиры, включая младенца, осмотрены медиками, им оказана разовая медицинская помощь, они отпущены под амбулаторное наблюдение.

Как уточняет ведомство, у водителя имелись необходимые документы для перевозки пассажиров. При осмотре транспортного средства, нарушений, не соответствующих требованиям безопасности перевозок пассажиров, не выявлено. Состояние зимних нешипованных шин соответствует предъявляемым требованиям безопасности. Проведенное освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат.