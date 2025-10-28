Рейтинг@Mail.ru
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
05:09 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/dtp-2051078401.html
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
Водитель и семь пассажиров туристического автобуса, включая 11-летнего ребенка, пострадали в ДТП в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.
2025-10-28T05:09:00+03:00
2025-10-28T05:09:00+03:00
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек

Водитель и семь пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП в Приморье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Водитель и семь пассажиров туристического автобуса, включая 11-летнего ребенка, пострадали в ДТП в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.
В понедельник в соцсетях распространились видео аварии. Утверждалось, что в районе Галенок в Приморье столкнулись зерновоз и туристический автобус, который шел из Суйфэньхэ (КНР). На кадрах видно, что автобус въехал в грузовую машину с зерном. В полиции Приморья РИА Новости сообщили, что, предварительно, пострадал один человек, обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция уточняла, что в районе ДТП движение осуществляется в штатном режиме. Региональная прокуратура сообщала, что авария произошла на 23-м километре автодороги Уссурийск - Пограничный. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Приморье автобус с туристами попал в ДТП
Вчера, 16:50
"В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса King Long (женщины 44, 55 и 69 лет, 20- и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
На момент ДТП, по данным УМВД, в транспортном средстве находились 25 человек.
По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях.
ДТП в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза
Вчера, 08:43
 
