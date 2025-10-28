В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Водитель и семь пассажиров туристического автобуса, включая 11-летнего ребенка, пострадали в ДТП в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.

В понедельник в соцсетях распространились видео аварии. Утверждалось, что в районе Галенок в Приморье столкнулись зерновоз и туристический автобус, который шел из Суйфэньхэ ( КНР ). На кадрах видно, что автобус въехал в грузовую машину с зерном. В полиции Приморья РИА Новости сообщили, что, предварительно, пострадал один человек, обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция уточняла, что в районе ДТП движение осуществляется в штатном режиме. Региональная прокуратура сообщала, что авария произошла на 23-м километре автодороги Уссурийск - Пограничный. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.

"В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса King Long (женщины 44, 55 и 69 лет, 20- и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

На момент ДТП, по данным УМВД, в транспортном средстве находились 25 человек.