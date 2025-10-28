https://ria.ru/20251028/dtp-2051078401.html
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек - РИА Новости, 28.10.2025
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
Водитель и семь пассажиров туристического автобуса, включая 11-летнего ребенка, пострадали в ДТП в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T05:09:00+03:00
2025-10-28T05:09:00+03:00
2025-10-28T05:09:00+03:00
происшествия
приморский край
китай
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
https://ria.ru/20251027/dtp-2050975907.html
https://ria.ru/20251027/dtp--2050818617.html
приморский край
китай
уссурийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, китай, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Китай, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
Водитель и семь пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Водитель и семь пассажиров туристического автобуса, включая 11-летнего ребенка, пострадали в ДТП в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.
В понедельник в соцсетях распространились видео аварии. Утверждалось, что в районе Галенок в Приморье столкнулись зерновоз и туристический автобус, который шел из Суйфэньхэ (КНР
). На кадрах видно, что автобус въехал в грузовую машину с зерном. В полиции Приморья РИА Новости сообщили, что, предварительно, пострадал один человек, обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция уточняла, что в районе ДТП движение осуществляется в штатном режиме. Региональная прокуратура сообщала, что авария произошла на 23-м километре автодороги Уссурийск
- Пограничный. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.
"В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса King Long (женщины 44, 55 и 69 лет, 20- и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
На момент ДТП, по данным УМВД, в транспортном средстве находились 25 человек.
По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях.