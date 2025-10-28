В Литве суд возобновил рассмотрение дела о лишении Дробязко гражданства

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Региональный административный суд Литвы возобновил рассмотрение дела на основании жалобы фигуристки Маргариты Дробязко на лишение ее гражданства страны, сообщает delfi.lt.

В октябре Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны лишить Дробязко гражданства после выступления в проходивших в России ледовых шоу Татьяны Навки . Ранее президент Литвы подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени.

Сообщается, что дело будет рассматриваться региональным судом на открытом заседании 26 ноября.

По словам адвоката фигуристки, решение Конституционного суда не положило конец правовому спору. Дробязко продолжит доказывать, что ее действия не представляли угрозы интересам Литвы. Суду предстоит решить, был ли закон в данном случае применен надлежащим образом.