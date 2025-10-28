Рейтинг@Mail.ru
Итоги дорожной ремонтной кампании подвели в Сургутском районе Югры
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:59 28.10.2025
Итоги дорожной ремонтной кампании подвели в Сургутском районе Югры
Итоги дорожной ремонтной кампании подвели в Сургутском районе Югры
Итоги дорожной ремонтной кампании подвели в Сургутском районе Югры
Ремонтная дорожная кампания 2025 года завершена в Сургутском районе Югры, в ходе неё капитально отремонтированы шесть участков дорог на общую сумму 361 миллионов рублей
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
солнечный
белый яр
сургутский район
солнечный
белый яр
сургутский район, солнечный, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Солнечный, Белый Яр
Итоги дорожной ремонтной кампании подвели в Сургутском районе Югры

Ремонтная дорожная кампания 2025 года завершена в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 28 окт – РИА Новости. Ремонтная дорожная кампания 2025 года завершена в Сургутском районе Югры, в ходе неё капитально отремонтированы шесть участков дорог на общую сумму 361 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В этом году капитально отремонтированы шесть участков дорог общей протяженностью 6,4 километра в Солнечном, Ляминой, Федоровском и на межселенной территории. Стоимость работ составила 361 миллион рублей, включая 211 миллионов из окружного и 150 миллионов – из местного бюджетов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта в Сургутском районе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре
11 октября, 18:34
По словам главы муниципалитета, среди выполненных дорожных работ – дорога к ДНТ "Восточное", где проведены земляные работы, уложен новый асфальт, восстановлены трубопроводы и установлены новые дорожные знаки. Кроме того, досрочно выполнен капитальный ремонт трассы от завода стабилизации конденсата до фермы "Сайгатина". Здесь был заменен верхний слой покрытия, выполнено выравнивание дороги, укреплены обочины, установлены знаки и барьерные ограждения, а также нанесена разметка. В планах – ремонт еще двух участков данной автодороги.
Также заранее завершён ремонт подъезда к поселку Солнечный, включавший замену водопропускной трубы, установку освещения и строительство тротуара. Раньше сроков закончен ремонт проезда к базе "Ляминские берега". В настоящее время идут заключительные этапы ремонтных работ на улице Московской в Фёдоровском. Кроме того, проведен ремонт трех участков дорог в деревне Юган, на подъезде к Горному и в Белом Яре, на общую сумму около 13,4 миллиона рублей.
Андрей Трубецкой также уточнил, что в ремонт участков в Лянторе, Нижнесортымском и Федоровском недропользователями региона было вложено 142 миллиона рублей.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Фермерам Сургутского района за год выплатили 200 миллионов рублей
21 октября, 07:52
 
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Солнечный, Белый Яр
 
 
