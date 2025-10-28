Рейтинг@Mail.ru
Бывший бенефициар Домодедово обжаловал передачу аэропорта государству - РИА Новости, 28.10.2025
11:26 28.10.2025
Бывший бенефициар Домодедово обжаловал передачу аэропорта государству
россия, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Бывший бенефициар "Домодедово" Дмитрий Каменщик обжаловал в кассации решение о передаче аэропорта в собственность государства, говорится в данных картотеки арбитражных дел, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что 27 октября в суд поступала кассационная жалоба Каменщика на судебные акты двух инстанций, в том числе на решение Арбитражного суда Московской области.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Суд взыскал с экс-владельцев "Домодедово" более трех миллиардов рублей
27 октября, 16:02
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация.
Каменщик 1 июля направил в апелляционный суд ходатайство "о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции" и одновременно ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Оба ходатайства были отклонены.
Десятый арбитражный апелляционный суд 1 сентября оставил решение без изменений, отклонив жалобы бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение первой инстанции, оно вступило в силу.
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Прокуратура пресекла вывод почти 18,5 миллиардов рублей из ГК "Домодедово"
16 октября, 11:06
На предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года
9 сентября, 09:29
 
Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Заголовок открываемого материала