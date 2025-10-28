Губернатор ЯНАО доложил Путину о развитии региона

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым развитие региона.
Глава ЯНАО рассказал об открытии нового терминала аэропорта в Салехарде, которое запланировано в 2028 году.
"В Мурманске на Арктическом форуме докладывал вам о проекте развития аэропорта столицы региона. Хочу поблагодарить правительство. Успешно двигаемся. Есть меры поддержки, которые будут вовлечены в этот проект", — отметил он.
Кроме того, на встрече были затронуты демографические вопросы. Президент отметил успехи ЯНАО в снижении младенческой смертности, она уменьшилась в 5,4 раза. Артюхов, со своей стороны, добавил, что регион добился хороших результатов в социальной сфере.
"Одно из таких самых главных достижений, которыми мы гордимся, — по итогам прошлого года вышли на третье место по рождаемости в стране", — подчеркнул губернатор.
Артюхов также пообещал избавиться от второй смены в школах в ближайший год и рассказал о задаче создать в регионе лучшую территорию детства.
Коснулись и темы развития медицины и здравоохранения. Путин поручил губернатору сосредоточиться на вопросе качества питьевой воды.
"Чтобы о здоровье людей позаботиться, нужно, конечно, уделить особое внимание качеству питьевой воды. Это проблема региона, вы знаете", — сказал он.
Президент также поинтересовался, тает ли вечная мерзлота. Глава ЯНАО ответил, что тема требует серьезного отношения, внимания и научного наблюдения.
Предыдущая встреча главы государства и губернатора прошла весной 2023 года. Тогда обсуждались социально-экономические показатели региона, развитие его транспортной системы, в том числе Северного широтного хода и порта Сабетта.
