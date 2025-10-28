Запад тренировался на Балканах перед конфликтом с Россией, заявил Додик

МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Страны Запада тренировались на Балканах в ходе войн 1992-1995 годов и агрессии НАТО 1999 года перед конфликтом с Россией ради получения ресурсов, заявил лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Додик во вторник участвует в третьей Минской конференции по Евразийской безопасности.
"На Балканах была тренировка того, как они вошли в конфликт с Россией. Нам ясно - то, что пытаются сделать здесь, это попытка повторить ситуацию на Балканах, в Сербии, изолировать Россию, отодвинуть ее и завладеть тем, что является их целью – ресурсами, которых у них нет. Европа сейчас выглядит как проект, который направлен на свой провал, имею в виду ЕС. У Европы сегодня нет ни одного заметного успеха", - заявил лидер боснийских сербов в ходе выступления.
Он также отметил правоту главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который указал на форуме на манипуляции ЕС со своими ценностями, и подчеркнул правильность курса официального Будапешта на установление и поддержание мира в Европе.
Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 года в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, в результате погибли свыше 150 гражданских лиц.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, по данным различных источников, оно превышает 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту числа случаев онкологических заболеваний.
