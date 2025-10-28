Запад тренировался на Балканах перед конфликтом с Россией, заявил Додик

МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Страны Запада тренировались на Балканах в ходе войн 1992-1995 годов и агрессии НАТО 1999 года перед конфликтом с Россией ради получения ресурсов, заявил лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик.