Добровольцы уничтожили польскую САУ в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 28.10.2025
Добровольцы уничтожили польскую САУ в зоне СВО
Добровольцы уничтожили польскую САУ в зоне СВО
Добровольцы отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили САУ Krab
безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Добровольцы уничтожили польскую САУ в зоне СВО

Добровольцы уничтожили польскую САУ Krab на Дружковском направлении

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Добровольцы отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили САУ Krab ВСУ на Дружковском направлении, сообщила пресс-служба корпуса.
«

"Операторы FPV-дронов на оптоволокне отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab на Дружковском направлении", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба уточнила, что удар нанесли в районе населенного пункта Куртовка.
