Финалисты чемпионата "Профессионалы" напечатают сложные 3D-детали

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Финалисты чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, спроектируют и напечатают на 3D-принтерах сложные детали для высокотехнологичных производств, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

По мнению главного эксперта компетенции "Изготовление прототипов (Аддитивное производство)" Романа Воронкова, участники соревнования должны обладать знаниями в области 3D-моделирования, материаловедения и работы с самым современным программным обеспечением и 3D-принтерами. Им предстоит продемонстрировать владение полным циклом создания изделия: от проектирования в специализированном ПО до постобработки и контроля качества.

"Аддитивные технологии могут использоваться для производства сложных деталей и компонентов, которые невозможно или трудно изготовить традиционными методами. Это делает их актуальными для различных инновационных проектов и стартапов", — приводит пресс-служба слова Воронкова.

Специалисты в сфере аддитивных технологий востребованы в таких высокотехнологичных отраслях, как авиастроение, медицина и автомобилестроение, добавил эксперт.

Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.