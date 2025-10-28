https://ria.ru/20251028/desyatkov-2051113232.html
Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы
Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы - РИА Новости, 28.10.2025
Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы
Надземный пешеходный переход возведут на границе районов Западное Дегунино и Дмитровский на севере Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:01:00+03:00
2025-10-28T11:01:00+03:00
2025-10-28T11:01:00+03:00
москва
василий десятков
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048555384_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2586f748d1740dc23e177ace9cc3e69d.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048555384_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_783b0fc68f366e3d8b3efd64052cfa6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, василий десятков, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
Москва, Василий Десятков, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы
Десятков: надземный пешеходный переход возведут на севере Москвы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Надземный пешеходный переход возведут на границе районов Западное Дегунино и Дмитровский на севере Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Он уточнил, что сооружение лучевого типа строят на пересечении Коровинского шоссе, Талдомской улицы и улицы 800-летия Москвы.
"Общая протяженность пролетных строений надземного пешеходного перехода составит около 200 метров. Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций башенных опор. Произвели монтаж четырех из шести металлоконструкций пролетных строений. Переход оборудуют лифтами", – приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
В сообщении подчеркивается, что завершить работы планируется в 2026 году.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах в городе сдадут свыше 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений, а также 58 пешеходных переходов.