Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Надземный пешеходный переход возведут на границе районов Западное Дегунино и Дмитровский на севере Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Он уточнил, что сооружение лучевого типа строят на пересечении Коровинского шоссе, Талдомской улицы и улицы 800-летия Москвы.

"Общая протяженность пролетных строений надземного пешеходного перехода составит около 200 метров. Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций башенных опор. Произвели монтаж четырех из шести металлоконструкций пролетных строений. Переход оборудуют лифтами", – приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.

В сообщении подчеркивается, что завершить работы планируется в 2026 году.