Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы - РИА Новости, 28.10.2025
11:01 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/desyatkov-2051113232.html
Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы
Надземный пешеходный переход возведут на границе районов Западное Дегунино и Дмитровский на севере Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:01:00+03:00
2025-10-28T11:01:00+03:00
москва
василий десятков
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048555384_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2586f748d1740dc23e177ace9cc3e69d.jpg
москва
москва, василий десятков, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
Москва, Василий Десятков, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Десятков: надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

Десятков: надземный пешеходный переход возведут на севере Москвы

© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры МосквыРуководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Надземный пешеходный переход возведут на границе районов Западное Дегунино и Дмитровский на севере Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Он уточнил, что сооружение лучевого типа строят на пересечении Коровинского шоссе, Талдомской улицы и улицы 800-летия Москвы.
"Общая протяженность пролетных строений надземного пешеходного перехода составит около 200 метров. Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций башенных опор. Произвели монтаж четырех из шести металлоконструкций пролетных строений. Переход оборудуют лифтами", – приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
В сообщении подчеркивается, что завершить работы планируется в 2026 году.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах в городе сдадут свыше 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений, а также 58 пешеходных переходов.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
