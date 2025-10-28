Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера "Интернов" Демчога
28.10.2025
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера "Интернов" Демчога
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера "Интернов" Демчога - РИА Новости, 28.10.2025
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера "Интернов" Демчога
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера сериала "Интерны" Вадима Демчога по делу об афере, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, вильям демчог, вадим демчог, московский городской суд
Происшествия, Вильям Демчог, Вадим Демчог, Московский городской суд
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера "Интернов" Демчога

Суд оставил в силе приговор сыну Вадима Демчога

Вильям Демчог в суде
Вильям Демчог в суде - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера сериала "Интерны" Вадима Демчога по делу об афере, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор Демчогу Вильяму Вадимовичу оставить без изменения", - огласила решение судья.
Судебное заседание началось на три часа позже. Дело рассматривала коллегия из трёх судей.
Демчог-младший находится в СИЗО, он участвовал в заседании по видеосвязи. В суд пришел его отец - актер сериала "Интерны" Вадим Демчог.
Адвокат Владимир Шелупахин заявил, что считает приговор чрезмерно суровым. "Морально на коленях прошу назначить не связанное с лишением свободы наказание, например, принудительные работы. Реальное лишение свободы при возмещенном ущербе - это та мера, которая не позволит исправить или восстановить какую-то справедливость, тюрьма еще никого ничему хорошему не научила", - сказал адвокат.
Он добавил, что организаторы мошенничества и люди, которые звонили пенсионеру, так и не были установлены.
Защита приобщила справку из СИЗО, в которой руководство выражает благодарность Вильяму Демчогу, выписку с банковского счета с данными о перечислениях денег в пользу бойцов СВО.
Сам фигурант заявил, что не знал, что совершает что-то противоправное, за полгода жизни в следственном изоляторе "вынес огромное количество уроков", хочет после выхода на свободу поступить на юридический факультет.
Прокурор возражал против изменения приговора, назвал назначенное наказание гуманным, а основания для его отмены отсутствуют.
Согласно материалам дела, 20-летний Демчог помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета". Он возместил ущерб полностью, хотя "через его руки прошли только 400 тысяч рублей", заявлял его адвокат.
Как было установлено в суде, в феврале 2024 года Вильям Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, которую затем ему передали сообщники. Демчог получил карту, обналичил деньги и перевел всю сумму на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы. Позднее он был задержан.
Вадим Демчог - актёр театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении. Известен по роли врача-венеролога Ивана Натановича Купитмана в сериале "Интерны".
