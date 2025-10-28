Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера "Интернов" Демчога

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера сериала "Интерны" Вадима Демчога по делу об афере, передает корреспондент РИА Новости.

"Приговор Демчогу Вильяму Вадимовичу оставить без изменения", - огласила решение судья.

Судебное заседание началось на три часа позже. Дело рассматривала коллегия из трёх судей.

Демчог-младший находится в СИЗО, он участвовал в заседании по видеосвязи. В суд пришел его отец - актер сериала "Интерны" Вадим Демчог.

Адвокат Владимир Шелупахин заявил, что считает приговор чрезмерно суровым. "Морально на коленях прошу назначить не связанное с лишением свободы наказание, например, принудительные работы. Реальное лишение свободы при возмещенном ущербе - это та мера, которая не позволит исправить или восстановить какую-то справедливость, тюрьма еще никого ничему хорошему не научила", - сказал адвокат.

Он добавил, что организаторы мошенничества и люди, которые звонили пенсионеру, так и не были установлены.

Защита приобщила справку из СИЗО, в которой руководство выражает благодарность Вильяму Демчогу, выписку с банковского счета с данными о перечислениях денег в пользу бойцов СВО.

Сам фигурант заявил, что не знал, что совершает что-то противоправное, за полгода жизни в следственном изоляторе "вынес огромное количество уроков", хочет после выхода на свободу поступить на юридический факультет.

Прокурор возражал против изменения приговора, назвал назначенное наказание гуманным, а основания для его отмены отсутствуют.

Согласно материалам дела, 20-летний Демчог помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета". Он возместил ущерб полностью, хотя "через его руки прошли только 400 тысяч рублей", заявлял его адвокат.

Как было установлено в суде, в феврале 2024 года Вильям Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, которую затем ему передали сообщники. Демчог получил карту, обналичил деньги и перевел всю сумму на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы. Позднее он был задержан.