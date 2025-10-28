https://ria.ru/20251028/delo-2051232385.html
Антимонопольная служба возбудила дело против бьюти-блогерши
Антимонопольная служба возбудила дело против бьюти-блогерши - РИА Новости, 28.10.2025
Антимонопольная служба возбудила дело против бьюти-блогерши
Омская антимонопольная служба возбудила производство в отношении бьюти-блогерши, опубликовавшей в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:20:00+03:00
2025-10-28T16:20:00+03:00
2025-10-28T16:20:00+03:00
ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Омская антимонопольная служба возбудила производство в отношении бьюти-блогерши, опубликовавшей в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) распаковку товаров, которую признали рекламой.
Омичка сняла видеоролик, в котором рассказала о своей новой косметике, 1 сентября - как раз после вступления в силу закона о рекламных интеграциях в Instagram*. После этого она выложила ролик на своей странице в соцсети, рекомендуя покупать данную косметику. У женщины в подписчиках более 21 тысячи человек.
Рилс признали рекламой, а на блогершу возбудили производство.
"Возбудить производство по делу... по признакам нарушения требований части 10.7 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе". Признать лицом, участвующим в деле, лицо, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе - ИП… Назначить дело... к рассмотрению на 19 ноября 2025 года", – сообщается в определении по делу на сайте ведомства.
Блогерше грозит штраф до 20 тысяч рублей.
* принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская