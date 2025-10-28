Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в смертельном ДТП в Чувашии заключили под стражу
17:03 28.10.2025
Подозреваемого в смертельном ДТП в Чувашии заключили под стражу
Подозреваемого в смертельном ДТП в Чувашии заключили под стражу - РИА Новости, 28.10.2025
Подозреваемого в смертельном ДТП в Чувашии заключили под стражу
Подозреваемый по делу о ДТП, в результате которого на пешеходном переходе в чувашском городе Алатырь погибли пожилая женщина и подросток, заключен под стражу,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:03:00+03:00
2025-10-28T17:03:00+03:00
происшествия
алатырь
россия
ford motor
алатырь
россия
происшествия, алатырь, россия, ford motor
Происшествия, Алатырь, Россия, Ford Motor
Подозреваемого в смертельном ДТП в Чувашии заключили под стражу

В Чувашии заключили под стражу подозреваемого в ДТП с двумя погибшими

Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Подозреваемый по делу о ДТП, в результате которого на пешеходном переходе в чувашском городе Алатырь погибли пожилая женщина и подросток, заключен под стражу, сообщила прокуратура республики.
Установлено, что около 17 часов 26 октября водитель автомобиля Ford Focus, находясь в состоянии опьянения, при движении по улице Гагарина совершил наезд на двух человек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм 77-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте.
"Тридцатилетний житель Алатыря подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор
ПроисшествияАлатырьРоссияFord Motor
 
 
