В Чернобыле заметили собак с необычным окрасом, пишут СМИ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Собаки с необычным синим окрасом были замечены в Чернобыле, предположительно, они могли попасть под воздействие химикатов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию "Собаки Чернобыля".
"Группа под названием "Собаки Чернобыля" опубликовала видео, на котором запечатлены несколько стай собак, среди которых как минимум одна полностью синяя", - пишет издание.
Издание цитирует зооволонтеров, которые утверждают, что ранее собаки не были синего цвета, и вероятно, они попали под воздействие какого-то химиката. Тем не менее, животные выглядят активными и здоровыми.
25 сентября, 19:14