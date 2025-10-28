Рейтинг@Mail.ru
В Чернобыле заметили собак с необычным окрасом, пишут СМИ
01:14 28.10.2025
В Чернобыле заметили собак с необычным окрасом, пишут СМИ
В Чернобыле заметили собак с необычным окрасом, пишут СМИ
2025-10-28T01:14:00+03:00
2025-10-28T01:14:00+03:00
2025
В Чернобыле заметили собак с необычным окрасом, пишут СМИ

Daily Mail: в Чернобыле заметили собак с необычным синим окрасом

Стела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Стела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Собаки с необычным синим окрасом были замечены в Чернобыле, предположительно, они могли попасть под воздействие химикатов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию "Собаки Чернобыля".
"Группа под названием "Собаки Чернобыля" опубликовала видео, на котором запечатлены несколько стай собак, среди которых как минимум одна полностью синяя", - пишет издание.
Издание цитирует зооволонтеров, которые утверждают, что ранее собаки не были синего цвета, и вероятно, они попали под воздействие какого-то химиката. Тем не менее, животные выглядят активными и здоровыми.
Замер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения
25 сентября, 19:14
 
