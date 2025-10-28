https://ria.ru/20251028/chernigov-2051066232.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 28.10.2025
