В Чернигове прогремел взрыв
01:08 28.10.2025 (обновлено: 01:09 28.10.2025)
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале "Общественное".
в мире, чернигов, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Чернигов, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Чернигове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале "Общественное".
Чернигове был слышен взрыв", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЧерниговРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
