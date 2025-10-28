Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, сколько человек в неделю разговаривают с ChatGPT о суициде
12:10 28.10.2025
СМИ узнали, сколько человек в неделю разговаривают с ChatGPT о суициде
СМИ узнали, сколько человек в неделю разговаривают с ChatGPT о суициде

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более миллиона человек еженедельно ведут с чат-ботом ChatGPT разговоры, которые указывают на суицидальные намерения, следует из заявления компании OpenAI, которое цитирует издание TechCrunch.
"Согласно нашему первоначальному анализу, примерно 0,15% пользователей, активных в течение недели, ведут разговоры с явными признаками возможного планирования самоубийства или намерений его совершить", - говорится в релизе на сайте компании.
Как отмечает издание TechCrunch, с учетом того, что более 800 миллионов людей еженедельно пользуются чат-ботом, речь идет о более миллиона пользователей в неделю.
При этом примерно 0,15% пользователей в неделю демонстрируют повышенный уровень эмоциональной привязанности к чат-боту. Доля пользователей в неделю, у которых наблюдаются проявления "связанных с психозом или манией психических проблем", составляет 0,07%, подчеркивается в релизе OpenAI
В августе 2025 года телеканал NBC сообщал, что родители 16-летнего подростка, который покончил с собой, подали иск против компании-разработчика искусственного интеллекта OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, обвинив продукт фирмы, чат-бот ChatGPT, в смерти сына.
