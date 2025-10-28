Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 28.10.2025 (обновлено: 17:15 28.10.2025)
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
При освобождении Новониколаевки в Запорожской области российские военные ликвидировали солдат ВСУ за чаепитием, сообщил РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T07:42:00+03:00
2025-10-28T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России на СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России на СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России на СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При освобождении Новониколаевки в Запорожской области российские военные ликвидировали солдат ВСУ за чаепитием, сообщил РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным Баха.
"Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пара минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них", — отметил он.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Убивают всех". На Западе оценили элитные подразделения ВСУ
Вчера, 04:38
Боец добавил, что там у ВСУ была разветвленная система блиндажей.
"Зашли в первый — там двое пили чай, их отработали", — добавил Баха.

По словам собеседника агентства, некоторые украинские военные также сдались в плен.
Об освобождении этого населенного пункта Минобороны сообщило в понедельник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
