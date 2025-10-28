https://ria.ru/20251028/byudzhet-2051254572.html
Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год - РИА Новости, 28.10.2025
Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
Одним из главных приоритетов в проекте бюджета Ставропольского края на 2026 год остается образование, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:01:00+03:00
2025-10-28T17:01:00+03:00
2025-10-28T17:01:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
образование
бюджет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_9a0d50623eca4e48c1b658f8626fbd8f.jpg
https://ria.ru/20250925/vladimirov-2044329928.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_712e429f68430819c809b76ae7fb614d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, образование, бюджет
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Образование, Бюджет
Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
Владимиров: образование — приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Одним из главных приоритетов в проекте бюджета Ставропольского края на 2026 год остается образование, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
На реализацию региональной программы "Развитие образования" предусмотрено 48,5 миллиарда рублей — на 6,4 миллиарда больше, чем в текущем году. Средства направят на развитие школ и детских садов, организацию горячего питания и поддержку семей участников СВО. Продолжится строительство двух школ и трех детских садов, реконструкция двух школ. Начнется капремонт 38 школ и шести детских садов.
Продолжится реализация региональных проектов: "Педагоги и наставники" и "Поддержка семьи". Это выплаты "земским учителям", классным руководителям, кураторам и советникам по воспитанию. Отдельное внимание власти региона уделят заработной плате педагогов. На ее повышение в бюджете заложено 4,8 миллиарда рублей.
"Уверен, инвестиции в образование — это вложения в будущее края. Поддерживая педагогов, создавая современные школы и детские сады, мы создаем условия для развития детей и укрепления интеллектуального и профессионального потенциала Ставрополья. И эта работа будет продолжена", — написал Владимиров в своем официальном телеграм-канале.