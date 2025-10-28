Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Одним из главных приоритетов в проекте бюджета Ставропольского края на 2026 год остается образование, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

На реализацию региональной программы "Развитие образования" предусмотрено 48,5 миллиарда рублей — на 6,4 миллиарда больше, чем в текущем году. Средства направят на развитие школ и детских садов, организацию горячего питания и поддержку семей участников СВО. Продолжится строительство двух школ и трех детских садов, реконструкция двух школ. Начнется капремонт 38 школ и шести детских садов.

Продолжится реализация региональных проектов: "Педагоги и наставники" и "Поддержка семьи". Это выплаты "земским учителям", классным руководителям, кураторам и советникам по воспитанию. Отдельное внимание власти региона уделят заработной плате педагогов. На ее повышение в бюджете заложено 4,8 миллиарда рублей.