Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
17:01 28.10.2025
Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
Одним из главных приоритетов в проекте бюджета Ставропольского края на 2026 год остается образование, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 28.10.2025
ставропольский край
владимир владимиров
образование
бюджет
Новости
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Владимир Владимиров . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Одним из главных приоритетов в проекте бюджета Ставропольского края на 2026 год остается образование, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
На реализацию региональной программы "Развитие образования" предусмотрено 48,5 миллиарда рублей — на 6,4 миллиарда больше, чем в текущем году. Средства направят на развитие школ и детских садов, организацию горячего питания и поддержку семей участников СВО. Продолжится строительство двух школ и трех детских садов, реконструкция двух школ. Начнется капремонт 38 школ и шести детских садов.
Продолжится реализация региональных проектов: "Педагоги и наставники" и "Поддержка семьи". Это выплаты "земским учителям", классным руководителям, кураторам и советникам по воспитанию. Отдельное внимание власти региона уделят заработной плате педагогов. На ее повышение в бюджете заложено 4,8 миллиарда рублей.
"Уверен, инвестиции в образование — это вложения в будущее края. Поддерживая педагогов, создавая современные школы и детские сады, мы создаем условия для развития детей и укрепления интеллектуального и профессионального потенциала Ставрополья. И эта работа будет продолжена", — написал Владимиров в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Владимиров: более 2 тыс проектов местных инициатив выполнили на Ставрополье
25 сентября, 16:26
 
Ставропольский край
 
 
