"Технологический прорыв". Китайский эксперт оценил потенциал "Буревестника"
13:43 28.10.2025
"Технологический прорыв". Китайский эксперт оценил потенциал "Буревестника"
Российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергетической установкой переворачивает устоявшиеся модели сдерживания, заявил РИА Новости китайский военный РИА Новости, 28.10.2025
Китайский военный эксперт назвал "Буревестник" технологическим прорывом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергетической установкой переворачивает устоявшиеся модели сдерживания, заявил РИА Новости китайский военный эксперт, научный сотрудник китайского аналитического центра "Юаньван" Лань Шуньчжэн.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики
27 октября, 14:32
По словам эксперта, переход от концепции "мгновенного удара" к "отсроченному проникновению" является "технологическим прорывом". Он отметил, что при использовании прямоточного воздушно-реактивного двигателя с ядерной силовой установкой воздух поступает через воздухозаборник, проходит через ядерный реактор и нагревается, создавая высокотемпературный поток воздуха под высоким давлением, который выбрасывается из сопла, создавая тягу.
"Время полета может составлять от нескольких дней до десятков дней, и теоретически ракета может находиться в воздухе более месяца, создавая "вечный двигатель" в воздухе", - сказал Лань Шуньчжэн.
Как отмечает эксперт, отказ от традиционного быстрого прямолинейного проникновения в пользу криволинейного, обходного проникновения является инновационным стратегическим подходом.
"Ракета такого типа медленно проникает в бреши в системах противоракетной обороны. Основной принцип - стабильность важнее скорости, что позволяет не гнаться за скоростью ради более высокой вероятности успешного проникновения", - добавил он.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"
27 октября, 10:56
Лань Шуньчжэн подчеркнул, что по сравнению с традиционными средствами ядерного сдерживания, "Буревестник" обладает большей скрытностью и маневренностью, чем атомные подводные лодки.
"Эти ядерные крылатые ракеты могут облететь земной шар за сутки, что затрудняет их обнаружение. Хотя время их барражирования короче, чем у спутников, развернутых в космосе, они сочетают в себе характеристики как наземного, так и воздушного ядерного сдерживания", - сказал эксперт.
В случае возникновения "напряженной ситуации", считает эксперт, такие ракеты могут предварительно запускаться в определенное воздушное пространство, например, над необитаемой территорией над океаном или арктическими пустошами, и непрерывно зависать в воздухе. При необходимости крейсерский режим может быть прерван по команде, и цель будет поражена.
"Буревестник" также представляет большую трудность для систем противоракетной обороны. По сравнению с дежурными пусковыми установками, крылатые ракеты в воздухе сложнее обнаружить и уничтожить, что создает "невидимое ядерное сдерживание", считает Лань Шуньчжэн.
"Системы противоракетной обороны с линейным проникновением с трудом справляются с многонаправленными атаками с нефиксированной траекторией, что требует перехода к наблюдению за всей зоной, значительно увеличивая расходы на оборону и повышая сложность системы", - добавил он.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в понедельник заявил, что Пекин обратил внимание на сообщения об испытании Россией "Буревестника".
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
27 октября, 16:01
 
