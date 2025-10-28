Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте

"Приговор за действия 8 января - краеугольный камень обвинительного приговора Болсонару за вменяемые ему преступления - несостоятелен. Это невозможно, поскольку не может быть и речи о косвенном авторстве. Кроме того, с учетом наказания более 1600 обвиняемых, исключена возможность наказания за подстрекательство к преступлению, учитывая его массовость", - сказано в ходатайстве, которое цитирует бразильская газета.