Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте - РИА Новости, 28.10.2025
02:06 28.10.2025
Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте
Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте - РИА Новости, 28.10.2025
Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал апелляцию в Верховный федеральный суд (STF) с просьбой пересмотреть решение, по которому он был приговорен к 27... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте

Экс-глава Бразилии Болсонару подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте

Жаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Жаир Болсонару. Архивное фото
МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал апелляцию в Верховный федеральный суд (STF) с просьбой пересмотреть решение, по которому он был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в попытке государственного переворота, сообщила газета Metrópoles.
"Защита Жаира Болсонару подала ходатайство о разъяснении решения Первой коллегии Верховного федерального суда, приговорившей его к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию государственного переворота. В 85-страничном документе адвокаты бывшего президента обсуждают несправедливый приговор, отмечая "противоречия и упущения", - говорится в статье на сайте Metrópoles.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
США считают несправедливым приговор Болсонару в Бразилии
15 сентября, 22:25
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
"Приговор за действия 8 января - краеугольный камень обвинительного приговора Болсонару за вменяемые ему преступления - несостоятелен. Это невозможно, поскольку не может быть и речи о косвенном авторстве. Кроме того, с учетом наказания более 1600 обвиняемых, исключена возможность наказания за подстрекательство к преступлению, учитывая его массовость", - сказано в ходатайстве, которое цитирует бразильская газета.
Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Сообщники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы
12 сентября, 03:41
 
