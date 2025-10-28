Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте

МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал апелляцию в Верховный федеральный суд (STF) с просьбой пересмотреть решение, по которому он был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в попытке государственного переворота, сообщила газета Metrópoles.
"Защита Жаира Болсонару подала ходатайство о разъяснении решения Первой коллегии Верховного федерального суда, приговорившей его к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию государственного переворота. В 85-страничном документе адвокаты бывшего президента обсуждают несправедливый приговор, отмечая "противоречия и упущения", - говорится в статье на сайте Metrópoles.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
"Приговор за действия 8 января - краеугольный камень обвинительного приговора Болсонару за вменяемые ему преступления - несостоятелен. Это невозможно, поскольку не может быть и речи о косвенном авторстве. Кроме того, с учетом наказания более 1600 обвиняемых, исключена возможность наказания за подстрекательство к преступлению, учитывая его массовость", - сказано в ходатайстве, которое цитирует бразильская газета.
Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.
