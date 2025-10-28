https://ria.ru/20251028/bpl-2051320972.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:47:00+03:00
2025-10-28T19:47:00+03:00
2025-10-28T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_0:45:1136:683_1920x0_80_0_0_edb4a0d93da43627b8937355698eebbf.jpg
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051099751.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_10:0:1038:771_1920x0_80_0_0_8a72b1795c62726de9502e696f1ba508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА