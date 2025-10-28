В ДЬТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек

https://ria.ru/20251028/bolivija-2051073321.html
Пятнадцать человек погибли и 20 пострадали в результате ДТП с автобусом в Боливии, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 28.10.2025
