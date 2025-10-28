Рейтинг@Mail.ru
В ДЬТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек
03:36 28.10.2025
В ДЬТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек
В ДЬТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек - РИА Новости, 28.10.2025
В ДЬТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек
Пятнадцать человек погибли и 20 пострадали в результате ДТП с автобусом в Боливии, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
боливия
кочабамба (город)
боливия
кочабамба (город)
в мире, боливия, кочабамба (город)
В мире, Боливия, Кочабамба (город)
В ДЬТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек

В Боливии автобус упал в пропасть, 15 человек погибли

© AP Photo / Dado GaldieriАвтомобиль скорой помощи в Боливии
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Dado Galdieri
Автомобиль скорой помощи в Боливии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли и 20 пострадали в результате ДТП с автобусом в Боливии, сообщила газета El Deber.
"Междугородний автобус упал в пропасть в понедельник... в департаменте Кочабамба, по меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали", - пишет издание.
Первыми на место трагедии прибыли местные жители. Они старались помочь пассажирам. Автобус почти полностью уничтожен.
Водитель автобуса выжил. Полиция выясняет, было ли допущено превышение скорости.
Последствия столкновения двух автобусов в городе Уюни в Боливии. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Боливии при столкновении двух автобусов погибли около 40 человек
1 марта, 18:35
 
В миреБоливияКочабамба (город)
 
 
