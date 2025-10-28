Рейтинг@Mail.ru
Стартовал II этап благоустройства у будущего вокзала Серп и Молот в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:56 28.10.2025
Стартовал II этап благоустройства у будущего вокзала Серп и Молот в Москве
Стартовал II этап благоустройства у будущего вокзала Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 28.10.2025
Стартовал II этап благоустройства у будущего вокзала Серп и Молот в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам второго этапа благоустройства территорий возле строящегося городского вокзала Серп и Молот,... РИА Новости, 28.10.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
сергий радонежский
москва
москва, петр бирюков, сергий радонежский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергий Радонежский
Стартовал II этап благоустройства у будущего вокзала Серп и Молот в Москве

Начался II этап благоустройства территории возле будущего вокзала Серп и Молот

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам второго этапа благоустройства территорий возле строящегося городского вокзала Серп и Молот, расположенного на границе Таганского района и района Лефортово, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новый городской вокзал объединит МЦД-2, МЦД-4, метро и наземный транспорт. Основная задача - организовать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, создать условия для быстрых пересадок и комфортную городскую среду для местных жителей. В границы работ второго этапа вошли Андроньевский проезд, Гжельский и Съезжинский переулки, участок Золоторожского вала возле станций метро "Площадь Ильича" и "Римская", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью четыре километра. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему.
"Расширим тротуары и обновим на них 13,5 тысячи квадратных метров покрытия, на проезжей части уложим 10,6 тысячи "квадратов" асфальта, установим дорожные знаки и навигационные стелы, организуем парковки для автомобилей и велосипедов. Освещать территорию будут более 100 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что в Андроньевском переулке, где проходит трамвайная линия, обустроят две приподнятые платформы с остановочными павильонами. Гжельский переулок станет пешеходным. Около станции метро "Площадь Ильича" появится зона отдыха площадью 8,4 тысячи квадратных метров. Пространство возле памятника В. И. Ленину замостят гранитной плиткой, установят более 30 уличных торшеров и свыше 50 лавочек, проведут озеленение. Еще одна зеленая зона будет создана на пересечении Съезжинского переулка и улицы Сергия Радонежского.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле будущего городского вокзала Серп и Молот разобьют почти 13 тысяч квадратных метров газона, запланирована высадка зеленых насаждений.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСергий Радонежский
 
 
