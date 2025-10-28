https://ria.ru/20251028/bereg-2051078573.html
ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье
ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье - РИА Новости, 28.10.2025
ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье
Группировка войск "Восток" продолжает расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.10.2025
