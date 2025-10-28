Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.10.2025 (обновлено: 05:14 28.10.2025)
ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье
ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье - РИА Новости, 28.10.2025
ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье
Группировка войск "Восток" продолжает расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
привольное
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
Новости
запорожская область, привольное, днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Привольное, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность

ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжает расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"В результате уверенных и слаженных действий подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль район обороны площадью свыше трех квадратных километров, зачистили более 350 строений", — заявили в ведомстве.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Убивают всех". На Западе оценили элитные подразделения ВСУ
04:38
За минувшие сутки военные "Востока" также освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области и Егоровку в Днепропетровской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 300 солдат;
  • боевую бронированную машину;
  • 17 автомобилей;
  • склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
