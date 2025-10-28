ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур на Запорожье

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжает расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

"В результате уверенных и слаженных действий подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль район обороны площадью свыше трех квадратных километров, зачистили более 350 строений", — заявили в ведомстве.

За минувшие сутки военные "Востока" также освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области и Егоровку в Днепропетровской области.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки: