https://ria.ru/20251028/belousov-2051317113.html
Белоусов и глава Минобороны Сирии обсудили перспективы сотрудничества
Белоусов и глава Минобороны Сирии обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 28.10.2025
Белоусов и глава Минобороны Сирии обсудили перспективы сотрудничества
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны переходного правительства Сирии Махраф Абу Касра обсудили практическую реализацию перспективных направлений РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:33:00+03:00
2025-10-28T19:33:00+03:00
2025-10-28T19:33:00+03:00
в мире
россия
москва
сирия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8175ffc61b875f667b84dcd69cabafca.jpg
https://ria.ru/20251018/sirija-2049143506.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2bb73646a1df4a3e66cb50c36a60916e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сирия, андрей белоусов
В мире, Россия, Москва, Сирия, Андрей Белоусов
Белоусов и глава Минобороны Сирии обсудили перспективы сотрудничества
Белоусов и глава МО Сирии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны переходного правительства Сирии Махраф Абу Касра обсудили практическую реализацию перспективных направлений двустороннего сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов
в Москве
провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики.
"В ходе переговоров обсуждалась практическая реализация перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как отметили в российском ведомстве, Абу Касра поблагодарил руководство РФ
и Белоусова за организацию работы сирийской делегации в Москве.
"Направления нашего взаимодействия имеют важное значение. И мы свидетельствуем наши развивающиеся отношения", – приводит Минобороны РФ слова Абу Касры.