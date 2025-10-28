Рейтинг@Mail.ru
Белоусов и глава Минобороны Сирии обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 28.10.2025
19:33 28.10.2025
Белоусов и глава Минобороны Сирии обсудили перспективы сотрудничества
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны переходного правительства Сирии Махраф Абу Касра обсудили практическую реализацию перспективных направлений РИА Новости, 28.10.2025
в мире
россия
москва
сирия
андрей белоусов
россия
москва
сирия
в мире, россия, москва, сирия, андрей белоусов
В мире, Россия, Москва, Сирия, Андрей Белоусов
Флаг Сирии
Флаг Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны переходного правительства Сирии Махраф Абу Касра обсудили практическую реализацию перспективных направлений двустороннего сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов в Москве провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики.
"В ходе переговоров обсуждалась практическая реализация перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как отметили в российском ведомстве, Абу Касра поблагодарил руководство РФ и Белоусова за организацию работы сирийской делегации в Москве.
"Направления нашего взаимодействия имеют важное значение. И мы свидетельствуем наши развивающиеся отношения", – приводит Минобороны РФ слова Абу Касры.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД
18 октября, 21:10
 
В миреРоссияМоскваСирияАндрей Белоусов
 
 
