Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии
Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии - РИА Новости, 28.10.2025
Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики Махрафом Абу...
Встреча Белоусова с министром обороны переходного правительства Сирии Абу Касрой
Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии Абу Касрой, сообщило Минобороны России.
Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии
Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии Касрой