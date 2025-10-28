Рейтинг@Mail.ru
19:28 28.10.2025
Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, россия
Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сирия, Россия
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики Махрафом Абу Касрой, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой", - говорится в сообщении.
Белоусов во время встречи отметил, что контакты двух стран по линии военных ведомств содержательны.
"Рад снова видеть вас в Москве. Мы совсем недавно встречались во время встречи президентов наших стран. И то, что мы снова здесь, за столом переговоров – это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу", – подчеркнул он.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Белоусов: НАТО активизировала разведработу у границ России и Белоруссии
15 октября, 15:29
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссия
 
 
