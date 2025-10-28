Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия в декабре поставит "Орешник" на боевое дежурство - РИА Новости, 28.10.2025
21:00 28.10.2025 (обновлено: 22:25 28.10.2025)
Белоруссия в декабре поставит "Орешник" на боевое дежурство
Белоруссия в декабре поставит "Орешник" на боевое дежурство - РИА Новости, 28.10.2025
Белоруссия в декабре поставит "Орешник" на боевое дежурство
александр лукашенко, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Белоруссия в декабре поставит "Орешник" на боевое дежурство

Эйсмонт подтвердила, что Белоруссия поставит "Орешник" на дежурство в декабре

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре.
"Да, подтвердить могу", - сообщила Эйсмонт в ответ на вопрос РИА Новости.
"Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили - будет в декабре", - сообщила пресс-секретарь главы государства.
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Белоруссии объяснили шумиху вокруг ТЯО и "Орешника"
28 сентября, 17:22
Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко прокомментировал размещение в Белоруссии комплекса "Орешник"
Вчера, 11:47
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссия
 
 
