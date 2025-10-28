Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/belorussija-2051128649.html
Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу, заявил Лукашенко
Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2025
Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу, заявил Лукашенко
Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу, Минску и Москве не нужна эскалация напряженности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:49:00+03:00
2025-10-28T11:49:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
европа
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_0:133:2943:1789_1920x0_80_0_0_0315f29382c885085916968eb70dd0eb.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050809285.html
белоруссия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_188:78:2814:2048_1920x0_80_0_0_548d88339440ba652e27d2d6edc9fb28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, европа, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Европа, Александр Лукашенко
Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Белоруссия и Россия не намерены нападать на Европу, Минску и Москве не нужна эскалация напряженности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"В последнее время нас и Россию упрекают что завтра-завтра, ну если не оттяпаем Польшу, а может быть Прибалтику, а может всё вместе, ну как минимум Сувалкский коридор... Я это слышу столько, сколько работаю президентом, а я им работаю долго. Чепуха полная. Никуда мы не нацелены. Никакая Европа, Париж и Лондон нам не нужны. Даже Литва и Польша, даже Вильнюс и Варшава. Они нам не нужны. Нам не нужна эта эскалация", - сказал Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице 28-29 октября.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не может отвязаться от Украины
27 октября, 06:15
 
В миреБелоруссияРоссияЕвропаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала