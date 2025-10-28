"Барселону" вызвали в суд по скандальному делу

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" официально вызван в суд в качестве подозреваемой стороны по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры, сообщает As.
Слушания в суде пройдут 27 января. "Сине-гранатовых" будет представлять вице-президент команды Елена Форт. Отмечается, что следствие потребовало от "Барселоны" предоставить все оригиналы контрактов и документов, связанных с выплатами компаниям Негрейры с 2001 по 2014 год. В рамках дела уже были опрошены несколько бывших президентов клуба.
На ближайшие месяцы судом также назначены допросы ключевых свидетелей, включая бывших главных тренеров команды Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде, которые должны дать пояснения по пройденным в компании консультациям. Действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта, при котором часть выплат также производилась, будет опрошен в суде 12 декабря.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2024 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений.
