"Барселону" вызвали в суд по скандальному делу
Футбол
 
19:16 28.10.2025 (обновлено: 19:48 28.10.2025)
"Барселону" вызвали в суд по скандальному делу
"Барселону" вызвали в суд по скандальному делу
барселона, спорт, вокруг спорта, жоан лапорта, луис энрике, эрнесто вальверде (футбол)
Футбол, Барселона, Спорт, Вокруг спорта, Жоан Лапорта, Луис Энрике, Эрнесто Вальверде (футбол)
"Барселону" вызвали в суд по скандальному делу

"Барселону" вызвали в суд по делу бывшего вице-президента комитета RFEF Негрейры

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема испанской "Барселоны"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" официально вызван в суд в качестве подозреваемой стороны по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры, сообщает As.
Слушания в суде пройдут 27 января. "Сине-гранатовых" будет представлять вице-президент команды Елена Форт. Отмечается, что следствие потребовало от "Барселоны" предоставить все оригиналы контрактов и документов, связанных с выплатами компаниям Негрейры с 2001 по 2014 год. В рамках дела уже были опрошены несколько бывших президентов клуба.
На ближайшие месяцы судом также назначены допросы ключевых свидетелей, включая бывших главных тренеров команды Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде, которые должны дать пояснения по пройденным в компании консультациям. Действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта, при котором часть выплат также производилась, будет опрошен в суде 12 декабря.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2024 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений.
Футбол Барселона Спорт Вокруг спорта Жоан Лапорта Луис Энрике Эрнесто Вальверде (футбол)
 
