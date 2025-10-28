Адвокат рассказал о последствиях банкротства для физических лиц

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. После начала процедуры банкротства в отношении физического лица все его счета будут заблокированы, банковские карты придется передать управляющему, рассказал РИА Новости адвокат ростовской коллегии адвокатов "Защитник" Владислав Лобов.

Адвокат рассказал, что последствия прохождения процедуры банкротства для физического лица закреплены в статье 213.30 Закона о банкротстве. При этом банкротные организации часто не говорят об ограничениях, распространяющихся на лиц, проходящих процедуру банкротства.

"С момента введения в отношении гражданина процедуры реализации имущества все банковские счета будут заблокированы, и он не сможет ими пользоваться самостоятельно. Теперь, до завершения процедуры, это прерогатива финансового управляющего. Все банковские карты также придется передать управляющему. Денежные средства должник будет получать только через него", - рассказал Лобов.

По словам адвоката, если должник имеет официальный источник дохода - зарплату или пенсию, на него будет распространяться правило прожиточного минимума.

"Ежемесячно из всех доходов должник будет получать от управляющего сумму прожиточного минимума для социально-демографической категории, к которой он относится. Остальные денежные средства составят конкурсную массу и уйдут на погашение требований кредиторов", - пояснил Лобов.

Он отметил, что из этого правила есть исключения. Если у должника есть люди на иждивении, на них также будет рассчитываться прожиточный минимум. Если у должника есть социальные выплаты, они также будут подлежать выдаче в полном объеме.

"Если должник имеет в собственности имущество помимо единственного жилья, то указанное имущество в период процедуры передается на хранение арбитражного управляющего с целью его дальнейшей реализации посредством торгов. Вырученные деньги составят конкурсную массу и уйдут на погашение требований конкурсных кредиторов. Также будет подлежать реализации имущество, зарегистрированное за супругом должника и являющееся совместно нажитым", - добавил Лобов.

Адвокат пояснил, что даже исполнительский иммунитет, налагаемый на единственное жилье, не является безусловным, что подтверждено многочисленной судебной практикой. В некоторых случаях единственное жилье может быть включено в конкурсную массу (например, ипотечное жилье, роскошное жилье или имущество, которому искусственно был придан статус единственного жилья).