Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год

ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области отремонтируют 475 километров дорог, из них 275 километров – региональных и около 200 километров – муниципальных, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он уточнил, что 260 километров автодорог обновят благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни", готовность этих объектов составляет 95%.

По словам Артамонова, некоторые дороги уже открыты для движения, другие ждут документального подтверждения готовности. На остальных объектах ведутся работы по укреплению обочин, ремонту водопропускных труб, замене барьерного ограждения и знаков, благоустройству. Срок гарантии на новое покрытие составляет четыре года.

"Развитие дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов. Качественные дороги не только обеспечивают безопасность и комфорт жителей, но и способствуют социально-экономическому развитию территорий", – отметил Артамонов.