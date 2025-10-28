Рейтинг@Mail.ru
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
12:57 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/avtodoroga-2051154306.html
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год - РИА Новости, 28.10.2025
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год
В 2025 году в Липецкой области отремонтируют 475 километров дорог, из них 275 километров – региональных и около 200 километров – муниципальных, сообщил... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:57:00+03:00
2025-10-28T12:57:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051153515_0:110:1156:760_1920x0_80_0_0_e4a430282ff7db69c2b5e3ba5adb2321.jpg
https://ria.ru/20251023/maslo-2050164548.html
https://ria.ru/20251024/proizvodstvo-2050401787.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051153515_0:1:1156:868_1920x0_80_0_0_9dfa02257a1f27c47bd5d2b8eb68c7f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год

За 2025 год в Липецкой области проведут ремонт 475 км автодорог

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области.Автодорога в Липецкой области
Автодорога в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области.
Автодорога в Липецкой области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области отремонтируют 475 километров дорог, из них 275 километров – региональных и около 200 километров – муниципальных, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что 260 километров автодорог обновят благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни", готовность этих объектов составляет 95%.
Соя - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
23 октября, 18:04
По словам Артамонова, некоторые дороги уже открыты для движения, другие ждут документального подтверждения готовности. На остальных объектах ведутся работы по укреплению обочин, ремонту водопропускных труб, замене барьерного ограждения и знаков, благоустройству. Срок гарантии на новое покрытие составляет четыре года.
"Развитие дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов. Качественные дороги не только обеспечивают безопасность и комфорт жителей, но и способствуют социально-экономическому развитию территорий", – отметил Артамонов.
Он добавил, что уже заключены контракты на следующий год, согласно которым будут приведены в порядок 190 километров региональных трасс и 20 километров городских улиц.
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области
24 октября, 16:00
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала