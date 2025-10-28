https://ria.ru/20251028/avtodoroga-2051154306.html
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год - РИА Новости, 28.10.2025
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год
В 2025 году в Липецкой области отремонтируют 475 километров дорог, из них 275 километров – региональных и около 200 километров – муниципальных, сообщил... РИА Новости, 28.10.2025
липецкая область
Свыше 470 км дорог отремонтируют в Липецкой области за 2025 год
ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области отремонтируют 475 километров дорог, из них 275 километров – региональных и около 200 километров – муниципальных, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что 260 километров автодорог обновят благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни", готовность этих объектов составляет 95%.
По словам Артамонова, некоторые дороги уже открыты для движения, другие ждут документального подтверждения готовности. На остальных объектах ведутся работы по укреплению обочин, ремонту водопропускных труб, замене барьерного ограждения и знаков, благоустройству. Срок гарантии на новое покрытие составляет четыре года.
"Развитие дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов. Качественные дороги не только обеспечивают безопасность и комфорт жителей, но и способствуют социально-экономическому развитию территорий", – отметил Артамонов.
Он добавил, что уже заключены контракты на следующий год, согласно которым будут приведены в порядок 190 километров региональных трасс и 20 километров городских улиц.