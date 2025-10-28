Кнайсль заявила о потере Австрией потенциала переговорной площадки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Австрия окончательно утратила потенциал переговорной площадки для государств Запада и Востока, которой выступала в годы холодной войны, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Полагаю, эти времена нельзя вернуть. Они были, они прошли, и всё закончилось. Даже если бы произошли перестановки во власти, то, понимаете, дело не в определенных лидерах, занимающих определенные должности. Необходима цельная функционирующая система, если вы хотите выступать посредником в конфликте. Не глава МИД, не лично канцлер выступает посредником. Они могут открыть определенные двери, но кто-то должен заполнять бумаги, прорабатывать детали", - сказала Кнайсль.
Как отметила экс-министр, 1970-е годы были временем, когда дипломатией занимались выдающиеся люди, действительно способствовавшие выстраиванию диалога сторон в условиях холодной войны. К настоящему моменту это поколение уже ушло, подчеркнула она.
"Это было другое поколение дипломатов, будь то в Австрии, Швеции, Швейцарии, всех тех странах, имевших отношение, например, к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе, закончившемуся Хельсинскими соглашениями 1975 года, которым этим летом исполнилось 50 лет. Но, как по случаю юбилея сказали некоторые российские официальные лица, от духа Хельсинки остается не так много", - резюмировала она.
Как ранее заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, Вена не будет площадкой переговоров по Украине. Тогда он отметил, что из Австрии "буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания" о готовности предоставить место для переговоров, однако Москва считает, что австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры".
