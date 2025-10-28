Кнайсль заявила о потере Австрией потенциала переговорной площадки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Австрия окончательно утратила потенциал переговорной площадки для государств Запада и Востока, которой выступала в годы холодной войны, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Как отметила экс-министр, 1970-е годы были временем, когда дипломатией занимались выдающиеся люди, действительно способствовавшие выстраиванию диалога сторон в условиях холодной войны. К настоящему моменту это поколение уже ушло, подчеркнула она.