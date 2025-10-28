Рейтинг@Mail.ru
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле - 28.10.2025
04:48 28.10.2025
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T04:48:00+03:00
2025-10-28T04:48:00+03:00
2025
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле

Логотип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии
Логотип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз заявлял, что новая версия соглашения с Китаем будет охватывать цифровую экономику, устойчивое развитие и устранение нетарифных барьеров.
С китайской стороны соглашение подписал министр коммерции КНР Ван Вэньтао, со стороны АСЕАН - министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.
