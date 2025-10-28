АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле

https://ria.ru/20251028/asean-2051077157.html
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии
Тенгку Зафрул Азиз заявлял, что новая версия соглашения с Китаем
будет охватывать цифровую экономику, устойчивое развитие и устранение нетарифных барьеров.
С китайской стороны соглашение подписал министр коммерции КНР Ван Вэньтао, со стороны АСЕАН - министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.