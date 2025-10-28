Рейтинг@Mail.ru
16:22 28.10.2025 (обновлено: 16:24 28.10.2025)
Глава ЯНАО ответил Путину на вопрос о таянии вечной мерзлоты
Глава ЯНАО ответил Путину на вопрос о таянии вечной мерзлоты

Артюхов заявил, что таяние вечной мерзлоты не является острой темой для Ямала

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил президенту РФ Владимиру Путину, что таяние вечной мерзлоты - не острая тема для региона, но требует очень серьезного отношения, внимания, научного наблюдения.
Во вторник глава государства принял с докладом губернатора ЯНАО. Президент России начал встречу с вопроса о таянии вечной мерзлоты, уточнив, создает ли это проблемы для региона
"Она, наверное, не такая острая, чтобы была главной темой, но требует очень серьезного отношения, внимания и серьезного научного наблюдения", - сказал Артюхов.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты
27 марта, 20:32
 
РоссияДмитрий АртюховВладимир ПутинПолитика
 
 
