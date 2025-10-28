Глава ЯНАО ответил Путину на вопрос о таянии вечной мерзлоты

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил президенту РФ Владимиру Путину, что таяние вечной мерзлоты - не острая тема для региона, но требует очень серьезного отношения, внимания, научного наблюдения.