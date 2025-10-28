Рейтинг@Mail.ru
Глава Ямала рассказал Путину о достижениях в социальной сфере - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 28.10.2025 (обновлено: 14:41 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/artjuhov-2051207369.html
Глава Ямала рассказал Путину о достижениях в социальной сфере
Глава Ямала рассказал Путину о достижениях в социальной сфере - РИА Новости, 28.10.2025
Глава Ямала рассказал Путину о достижениях в социальной сфере
Благодаря экономической стабильности, источником которой являются ключевые предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа, регион добился замечательных... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:40:00+03:00
2025-10-28T14:41:00+03:00
россия
ямал
владимир путин
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779265285_0:59:3184:1850_1920x0_80_0_0_37217373ceacbda37ebacdc1068002a2.jpg
https://ria.ru/20251028/doklad-2051185309.html
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779265285_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_33fa003ea11743ffbd123a63294cae33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ямал, владимир путин, дмитрий артюхов
Россия, Ямал, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов
Глава Ямала рассказал Путину о достижениях в социальной сфере

Артюхов: ЯНАО занял третье место в России по рождаемости

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Благодаря экономической стабильности, источником которой являются ключевые предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа, регион добился замечательных результатов в социальной сфере, в том числе занял третье место в стране по рождаемости, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Дмитрий Артюхов.
Во вторник глава государства принял с докладом губернатора ЯНАО.
"Ямал, конечно, занимает за счёт ключевого сектора экономики – нефтегазового комплекса – особое положение, формируя, по сути, более половины всех макропоказателей Арктической зоны. И замечательные результаты в социальной сфере благодаря этому. Одно из таких самых главных достижений, которыми мы гордимся, – по итогам прошлого года вышли на третье место по рождаемости в стране", - сказал Артюхов.
Путин отметил, что первое место в этом списке занимает Чечня, затем следует Тува.
"И вот здесь подкрался Ямал. Кажется, ещё недавно северный регион был далеко от таких позиций, и всегда казалось, что всё-таки регион для очень непростого труда. Тем не менее фундамент, который за эти годы, за десятилетия был построен, и, конечно, наши ключевые предприятия здесь являются источником стабильности, предсказуемости – семьи уверенно идут к новым рождениям. Каждая четвёртая семья многодетная. Если я не ошибаюсь, в России, кажется, в среднем каждая десятая", - уточнил губернатор.
Начало встречи Путина с губернатором ЯНАО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Губернатор ЯНАО доложил Путину о развитии региона
Вчера, 13:58
 
РоссияЯмалВладимир ПутинДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала