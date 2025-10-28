Глава Ямала рассказал Путину о достижениях в социальной сфере

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Благодаря экономической стабильности, источником которой являются ключевые предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа, регион добился замечательных результатов в социальной сфере, в том числе занял третье место в стране по рождаемости, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Дмитрий Артюхов.