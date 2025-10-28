Глава Ямала рассказал Путину о достижениях в социальной сфере

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Благодаря экономической стабильности, источником которой являются ключевые предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа, регион добился замечательных результатов в социальной сфере, в том числе занял третье место в стране по рождаемости, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Дмитрий Артюхов.
Во вторник глава государства принял с докладом губернатора ЯНАО.
"Ямал, конечно, занимает за счёт ключевого сектора экономики – нефтегазового комплекса – особое положение, формируя, по сути, более половины всех макропоказателей Арктической зоны. И замечательные результаты в социальной сфере благодаря этому. Одно из таких самых главных достижений, которыми мы гордимся, – по итогам прошлого года вышли на третье место по рождаемости в стране", - сказал Артюхов.
Путин отметил, что первое место в этом списке занимает Чечня, затем следует Тува.
"И вот здесь подкрался Ямал. Кажется, ещё недавно северный регион был далеко от таких позиций, и всегда казалось, что всё-таки регион для очень непростого труда. Тем не менее фундамент, который за эти годы, за десятилетия был построен, и, конечно, наши ключевые предприятия здесь являются источником стабильности, предсказуемости – семьи уверенно идут к новым рождениям. Каждая четвёртая семья многодетная. Если я не ошибаюсь, в России, кажется, в среднем каждая десятая", - уточнил губернатор.