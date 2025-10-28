Рейтинг@Mail.ru
Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"
Футбол
 
22:48 28.10.2025
Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"
Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"
Арсений Аршавин, сын бывшего футболиста петербургского "Зенита" Андрея Аршавина, выиграл Летнее первенство Москвы по футболу в составе команды столичного... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T22:48:00+03:00
2025-10-28T22:54:00+03:00
Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"

Сын Андрея Аршавина стал чемпионом Москвы в составе "Спартака"

Андрей Аршавин (Россия) с сыном Арсением
Андрей Аршавин (Россия) с сыном Арсением - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Арсений Аршавин, сын бывшего футболиста петербургского "Зенита" Андрея Аршавина, выиграл Летнее первенство Москвы по футболу в составе команды столичного "Спартака" 2012 года рождения.
Арсению Аршавину 13 лет. Он отметился в турнире двумя голами в 16 матчах, всего провел 247 минут на поле. "Спартак" стал чемпионом первенства Москвы, набрав 66 очков в 22 матчах.
«
"Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы. За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи", — написала бывшая жена Аршавина, телеведущая Юлия Барановская в своем Telegram-канале.
Бывший футболист "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Аршавин встречался с Барановской почти девять лет. Их отношения не были официально зарегистрированы, однако за этот период они обзавелись тремя детьми. Они прекратили отношения в 2013 году.
