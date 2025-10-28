Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"

https://ria.ru/20251028/arshavin-2051338620.html
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Арсений Аршавин, сын бывшего футболиста петербургского "Зенита" Андрея Аршавина, выиграл Летнее первенство Москвы по футболу в составе команды столичного "Спартака" 2012 года рождения.
Арсению Аршавину 13 лет. Он отметился в турнире двумя голами в 16 матчах, всего провел 247 минут на поле. "Спартак" стал чемпионом первенства Москвы, набрав 66 очков в 22 матчах.
"Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы. За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи", — написала бывшая жена Аршавина, телеведущая Юлия Барановская в своем Telegram-канале.
Бывший футболист "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Аршавин встречался с Барановской почти девять лет. Их отношения не были официально зарегистрированы, однако за этот период они обзавелись тремя детьми. Они прекратили отношения в 2013 году.