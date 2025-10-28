Рейтинг@Mail.ru
Анохин обсудил с ректором СмолГУ проекты по подготовке профессионалов - РИА Новости, 28.10.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:31 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/anokhin-2051107639.html
Анохин обсудил с ректором СмолГУ проекты по подготовке профессионалов
Анохин обсудил с ректором СмолГУ проекты по подготовке профессионалов - РИА Новости, 28.10.2025
Анохин обсудил с ректором СмолГУ проекты по подготовке профессионалов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с ректором Смоленского государственного университета (СмолГУ) Михаилом Артеменковым реализацию проектов,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:31:00+03:00
2025-10-28T10:31:00+03:00
смоленская область
василий анохин
образование
василий анохин, образование
Смоленская область, Василий Анохин, Образование
Анохин обсудил с ректором СмолГУ проекты по подготовке профессионалов

Анохин обсудил с ректором СмолГУ Артеменковым обучение специалистов в регионе

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с ректором Смоленского государственного университета (СмолГУ) Михаилом Артеменковым реализацию проектов, направленных на подготовку профессионалов.
Одно из направлений работы — сетевые образовательные программы.
"С 2023 года вместе с Московским авиационным институтом на базе СмолГУ готовим будущих ракетостроителей и авиаконструкторов. Сегодня на трех курсах обучаются более 120 студентов по договорам о целевом обучении со Смоленским авиационным заводом. Качество подготовки специалистов подтверждает сам МАИ. Сейчас готовится набор нового потока", — написал Анохин в мессенджере MAX.
Совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана в области работают по программе специалитета "Проектирование технологических машин и комплексов".
Также готовят IT-кадры по программе "Прикладная математика и информатика", используя компетенции Высшей школы экономики. По программе двойного диплома сейчас обучаются 45 студентов. Анохин отметил важность трудоустройства молодых специалистов в Смоленской области.
Совместно с Московским государственным строительным университетом в регионе реализуется программа по направлению "Строительство". В прошлом году обучение начал 21 студент.
Помимо этого, в сентябре подписали соглашение с МАрхИ об открытии программы по направлению "Архитектура". СмолГУ уже прошел лицензирование и аккредитацию. Программа полностью готова к приему студентов, ее реализация начнется в следующем году.
"Сегодня Смоленская область входит в число лидеров среди регионов России по количеству реализуемых сетевых программ. Новые перспективы открывает и строительство современного студенческого кампуса имени Юрия Алексеевича Гагарина", — указал Анохин.
В центре Смоленска планируют возвести университетский городок, где молодые люди смогут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные и технологические проекты, заниматься творчеством, участвовать в мероприятиях молодежной политики страны и региона. Сейчас ведутся работы по проектированию зданий комплекса.
Кампус будет включать четыре ключевые специализации: трансляционную медицину, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, а также креативные индустрии. В его основе — компетенции и опыт ведущих организаций региона.
Смоленская областьВасилий АнохинОбразование
 
 
