Анохин обсудил с ректором СмолГУ проекты по подготовке профессионалов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с ректором Смоленского государственного университета (СмолГУ) Михаилом Артеменковым реализацию проектов, направленных на подготовку профессионалов.

Одно из направлений работы — сетевые образовательные программы.

"С 2023 года вместе с Московским авиационным институтом на базе СмолГУ готовим будущих ракетостроителей и авиаконструкторов. Сегодня на трех курсах обучаются более 120 студентов по договорам о целевом обучении со Смоленским авиационным заводом. Качество подготовки специалистов подтверждает сам МАИ. Сейчас готовится набор нового потока", — написал Анохин в мессенджере MAX.

Совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана в области работают по программе специалитета "Проектирование технологических машин и комплексов".

Также готовят IT-кадры по программе "Прикладная математика и информатика", используя компетенции Высшей школы экономики. По программе двойного диплома сейчас обучаются 45 студентов. Анохин отметил важность трудоустройства молодых специалистов в Смоленской области.

Совместно с Московским государственным строительным университетом в регионе реализуется программа по направлению "Строительство". В прошлом году обучение начал 21 студент.

Помимо этого, в сентябре подписали соглашение с МАрхИ об открытии программы по направлению "Архитектура". СмолГУ уже прошел лицензирование и аккредитацию. Программа полностью готова к приему студентов, ее реализация начнется в следующем году.

"Сегодня Смоленская область входит в число лидеров среди регионов России по количеству реализуемых сетевых программ. Новые перспективы открывает и строительство современного студенческого кампуса имени Юрия Алексеевича Гагарина", — указал Анохин.

В центре Смоленска планируют возвести университетский городок, где молодые люди смогут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные и технологические проекты, заниматься творчеством, участвовать в мероприятиях молодежной политики страны и региона. Сейчас ведутся работы по проектированию зданий комплекса.