https://ria.ru/20251028/alkaras-2051342767.html
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-28T23:38:00+03:00
2025-10-28T23:38:00+03:00
2025-10-29T01:09:00+03:00
теннис
спорт
карлос алькарас
кэмерон норри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728386_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1d5d1c6e4d4603c59d49168656f5b74e.jpg
/20251028/medvedev-2051289975.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728386_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_96d38eb87e3ad2f2653afa624bb15640.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карлос алькарас, кэмерон норри
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Кэмерон Норри
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже
Первая ракетка мира Алькарас не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Париже