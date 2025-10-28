Рейтинг@Mail.ru
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже
Теннис
 
23:38 28.10.2025 (обновлено: 01:09 29.10.2025)
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
спорт, карлос алькарас, кэмерон норри
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Кэмерон Норри
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже

Первая ракетка мира Алькарас не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
В своем стартовом матче на турнире Алькарас проиграл занимающему 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов британцу Кэмерону Норри со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.
В следующем раунде Норри сыграет с победителем встречи между двоюродными братьями - французом Артуром Риндеркнешем (29-я ракетка мира) и Валантеном Вашро (40) из Монако.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Медведев вышел во второй круг "Мастерса" в Париже
28 октября, 18:14
 
Теннис
 
