Набиуллина рассказала о разморозке активов российских инвесторов - РИА Новости, 28.10.2025
10:06 28.10.2025 (обновлено: 10:07 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/aktivy-2051102183.html
Набиуллина рассказала о разморозке активов российских инвесторов
Половина замороженные активов российских инвесторов с 2022 года уже разморожена, работа над этим продолжается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:06:00+03:00
2025-10-28T10:07:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
замороженные российские активы
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362958_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_229aed63497c48abf73cb62e116a8e8f.jpg
https://ria.ru/20251024/aktivy-2050282000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362958_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_ac8b6cfefca472fe53f5ae4ec02600c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, замороженные российские активы, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Замороженные российские активы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Половина замороженные активов российских инвесторов с 2022 года уже разморожена, работа над этим продолжается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Половина этих активов была разморожена за это время (с 2022 года - ред.). То есть, люди получили где-то половину средств разными способами. Но эта работа продолжается", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
