Набиуллина рассказала о разморозке активов российских инвесторов
Набиуллина рассказала о разморозке активов российских инвесторов - РИА Новости, 28.10.2025
Набиуллина рассказала о разморозке активов российских инвесторов
Половина замороженные активов российских инвесторов с 2022 года уже разморожена, работа над этим продолжается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
