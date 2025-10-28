https://ria.ru/20251028/agibalov-2051261419.html
Александр Агибалов назначен вице-губернатором Краснодарского края
Вице-губернатором по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы назначен Александр Агибалов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона... РИА Новости, 28.10.2025
краснодар
КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости.
Вице-губернатором по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы назначен Александр Агибалов. Соответствующее распоряжение
подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что Александр Агибалов будет курировать такие ведомства, как департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, министерство физической культуры и спорта, а также управление по мобилизационной работе.
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, Александр Агибалов окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.
С 2011 года занимал различные должности в учреждениях и органах исполнительной власти Краснодарского края, принимал участие в развитии системы образования и молодежной политики, духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания, был председателем Союза казачьей молодежи Кубани.
С 2020 года занимал руководящие должности в Сахалинской области, был советником губернатора Хабаровского края, атаманом Уссурийского казачьего войска и, кроме того, принимал участие в специальной военной операции.