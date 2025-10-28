Александр Агибалов назначен вице-губернатором Краснодарского края

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Вице-губернатором по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы назначен Александр Агибалов. Соответствующее Вице-губернатором по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы назначен Александр Агибалов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что Александр Агибалов будет курировать такие ведомства, как департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, министерство физической культуры и спорта, а также управление по мобилизационной работе.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, Александр Агибалов окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

С 2011 года занимал различные должности в учреждениях и органах исполнительной власти Краснодарского края, принимал участие в развитии системы образования и молодежной политики, духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания, был председателем Союза казачьей молодежи Кубани.