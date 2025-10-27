https://ria.ru/20251027/zemletrjasenie-2051056914.html
На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение
На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение
На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение
На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-27T23:04:00+03:00
2025-10-27T23:04:00+03:00
2025-10-28T00:20:00+03:00
На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение
В Турции произошло второе за 48 часов землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле
СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 22:48 (совпадает с мск. — Прим. ред.), составила 6,1, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 5,9 километра", — сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По оценке сейсмологов обсерватории Кандилли, очаг залегал на глубине 11 километров, а магнитуда составила 6.
Толчки ощущались на западе Стамбула
в течение не менее 30 секунд в 22:50 (совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры, тряслись стекла.
По данным главы МВД Турции, никто не погиб. В Балыкесире тем не менее обрушились три дома и магазин.
Приложения на смартфонах предупредили о землетрясении буквально за пару секунд до подземных толчков.
Накануне землетрясение произошло в 19:44, оно также ощущалось на западе Стамбула около 20-30 секунд.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда вчерашнего землетрясения составила 3,7, эпицентр располагался в Черном море
, недалеко от Стамбульского аэропорта. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,9.