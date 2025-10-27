На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.

« "Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 22:48 (совпадает с мск. — Прим. ред.), составила 6,1, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 5,9 километра", — сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По оценке сейсмологов обсерватории Кандилли, очаг залегал на глубине 11 километров, а магнитуда составила 6.

Толчки ощущались на западе Стамбула в течение не менее 30 секунд в 22:50 (совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры, тряслись стекла.

По данным главы МВД Турции, никто не погиб. В Балыкесире тем не менее обрушились три дома и магазин.

Приложения на смартфонах предупредили о землетрясении буквально за пару секунд до подземных толчков.

Накануне землетрясение произошло в 19:44, оно также ощущалось на западе Стамбула около 20-30 секунд.

По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда вчерашнего землетрясения составила 3,7, эпицентр располагался в Черном море , недалеко от Стамбульского аэропорта. Очаг залегал на глубине 13 километров.