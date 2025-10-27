Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 27.10.2025
21:27 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/zelenskiy-2051050598.html
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
На фоне коррупционных скандалов, в том числе связанных с обвинениями в адрес Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на Украине назревает план по... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T21:27:00+03:00
2025-10-27T21:27:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
страна.ua
РИА Новости
в мире, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Страна.ua
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине

На Украине назревает план по ослаблению режима Зеленского

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На фоне коррупционных скандалов, в том числе связанных с обвинениями в адрес Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на Украине назревает план по нанесению удара по режиму Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином", — отметили авторы статьи.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
Вчера, 16:01
В материале также указывается, что в стране растет недовольство ситуацией на фронте. Обвинения в сторону Зеленского в провалах ВСУ, как отметило издание, для него "потенциально еще более опасны".
Разбирательства с НАБУ и САП
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и о задержании сотрудников агентств. Всего, по данным СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным прессы, занимался делом одного из ближайших соратников Зеленского — Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с Россией.
Позднее Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, якобы укрепляющую независимость этих структур.
Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день документ был подписан Зеленским.
В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ — по его словам, спецслужба готовит новые обвинения против сотрудников антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд Украины также сообщил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей.
Кроме того, украинское издание "Украинская правда" в сентябре писало, что Зеленскому придется думать о собственной безопасности, а не о переизбрании в случае публикации записей прослушки из квартиры его приближенного — совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Японский историк призвал Зеленского уйти в отставку
Вчера, 04:17
 
