СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На фоне коррупционных скандалов, в том числе связанных с обвинениями в адрес Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на Украине назревает план по нанесению удара по режиму Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua".

"Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином", — отметили авторы статьи.

В материале также указывается, что в стране растет недовольство ситуацией на фронте. Обвинения в сторону Зеленского в провалах ВСУ , как отметило издание, для него "потенциально еще более опасны".

Разбирательства с НАБУ и САП

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и о задержании сотрудников агентств. Всего, по данным СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным прессы, занимался делом одного из ближайших соратников Зеленского — Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с Россией

Позднее Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, якобы укрепляющую независимость этих структур.

Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день документ был подписан Зеленским.

В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ — по его словам, спецслужба готовит новые обвинения против сотрудников антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд Украины также сообщил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей.