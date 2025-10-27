Рейтинг@Mail.ru
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN - РИА Новости, 27.10.2025
13:36 27.10.2025 (обновлено: 13:44 27.10.2025)
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN - РИА Новости, 27.10.2025
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN
Запад не может эффективно решать мировые кризисы без диалога с Россией, а игнорирование её позиции в итоге ведёт к тупику, такое мнение выразил колумнист... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
россия
москва
европа
сергей лавров
россия
москва
европа
в мире, россия, москва, европа, сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Европа, Сергей Лавров
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN

CNN Türk: Запад не может эффективно решать кризисы без диалога с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Запад не может эффективно решать мировые кризисы без диалога с Россией, а игнорирование её позиции в итоге ведёт к тупику, такое мнение выразил колумнист Сияменд Коркмаз в статье на сайте CNN Türk.
"Западные страны должны осознать фундаментальный принцип: без участия России ни один кризис в мире не может быть полностью урегулирован. Любые попытки решить проблемы без Москвы рано или поздно заходят в тупик", - отметил Коркмаз.
По его словам, Россия играет ключевую роль в глобальной политике не только благодаря военной и энергетической мощи, но и благодаря исторической и культурной значимости.
"Игнорировать страну в разных сферах — от искусства и науки до энергетики и безопасности, — как будто она не участвует в мировом развитии, неверно", - пишет Коркмаз.
Колумнист также задает риторический вопрос, насколько правильно игнорировать выдающихся русских поэтов, писателей, художников, музыкантов и учёных лишь из-за несогласия с политикой нынешнего российского руководства.
По словам Коркмаза, главная ошибка Европы и Запада заключается в том, что Россию часто воспринимают исключительно как угрозу, а не как партнёра, с которым можно вести переговоры, пусть и непросто.
Согласно его наблюдениям, стабильность в мировой политике невозможна без понимания России и диалога с ней.
Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими национальными интересами, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
В миреРоссияМоскваЕвропаСергей Лавров
 
 
