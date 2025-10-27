https://ria.ru/20251027/zapad-2050923934.html
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN - РИА Новости, 27.10.2025
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN
Запад не может эффективно решать мировые кризисы без диалога с Россией, а игнорирование её позиции в итоге ведёт к тупику, такое мнение выразил колумнист... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:36:00+03:00
2025-10-27T13:36:00+03:00
2025-10-27T13:44:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050809285.html
https://ria.ru/20251026/putin-2050780197.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, европа, сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Европа, Сергей Лавров
Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN
CNN Türk: Запад не может эффективно решать кризисы без диалога с Россией
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости.
Запад не может эффективно решать мировые кризисы без диалога с Россией, а игнорирование её позиции в итоге ведёт к тупику, такое мнение выразил колумнист Сияменд Коркмаз в статье на сайте CNN Türk
.
"Западные страны должны осознать фундаментальный принцип: без участия России
ни один кризис в мире не может быть полностью урегулирован. Любые попытки решить проблемы без Москвы
рано или поздно заходят в тупик", - отметил Коркмаз.
По его словам, Россия играет ключевую роль в глобальной политике не только благодаря военной и энергетической мощи, но и благодаря исторической и культурной значимости.
"Игнорировать страну в разных сферах — от искусства и науки до энергетики и безопасности, — как будто она не участвует в мировом развитии, неверно", - пишет Коркмаз.
Колумнист также задает риторический вопрос, насколько правильно игнорировать выдающихся русских поэтов, писателей, художников, музыкантов и учёных лишь из-за несогласия с политикой нынешнего российского руководства.
По словам Коркмаза, главная ошибка Европы
и Запада заключается в том, что Россию часто воспринимают исключительно как угрозу, а не как партнёра, с которым можно вести переговоры, пусть и непросто.
Согласно его наблюдениям, стабильность в мировой политике невозможна без понимания России и диалога с ней.
Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими национальными интересами, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
.