Запад заходит в тупик без диалога с Россией, пишет CNN

АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Запад не может эффективно решать мировые кризисы без диалога с Россией, а игнорирование её позиции в итоге ведёт к тупику, такое мнение выразил колумнист Сияменд Коркмаз в статье на сайте Запад не может эффективно решать мировые кризисы без диалога с Россией, а игнорирование её позиции в итоге ведёт к тупику, такое мнение выразил колумнист Сияменд Коркмаз в статье на сайте CNN Türk

"Западные страны должны осознать фундаментальный принцип: без участия России ни один кризис в мире не может быть полностью урегулирован. Любые попытки решить проблемы без Москвы рано или поздно заходят в тупик", - отметил Коркмаз.

По его словам, Россия играет ключевую роль в глобальной политике не только благодаря военной и энергетической мощи, но и благодаря исторической и культурной значимости.

"Игнорировать страну в разных сферах — от искусства и науки до энергетики и безопасности, — как будто она не участвует в мировом развитии, неверно", - пишет Коркмаз.

Колумнист также задает риторический вопрос, насколько правильно игнорировать выдающихся русских поэтов, писателей, художников, музыкантов и учёных лишь из-за несогласия с политикой нынешнего российского руководства.

По словам Коркмаза, главная ошибка Европы и Запада заключается в том, что Россию часто воспринимают исключительно как угрозу, а не как партнёра, с которым можно вести переговоры, пусть и непросто.

Согласно его наблюдениям, стабильность в мировой политике невозможна без понимания России и диалога с ней.