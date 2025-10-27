Рейтинг@Mail.ru
Историк допустил, что за ВСУ воюют экс-служащие Сил самообороны Японии
03:09 27.10.2025
Историк допустил, что за ВСУ воюют экс-служащие Сил самообороны Японии
Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости допустил, что за ВСУ воюют бывшие служащие Сил самообороны Японии.
Дарья Буймова
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости допустил, что за ВСУ воюют бывшие служащие Сил самообороны Японии.
Отвечая на вопрос о том, кем являются японцы, воюющие за ВСУ, Танака сказал: "Среди людей, которые принимают участие в боевых действиях за границей, много бывших сотрудников Сил самообороны (Японии – ред.). Люди, которым нравится воевать. Это наемники, которые принимали участие в разных военных конфликтах, например, в Афганистане и других странах".
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Токио поддерживает Киев, следуя за США, заявил японский историк
Вчера, 07:57
Он добавил, что большинство из японских наемников – это люди, для которых война является хобби. Остальные же — жертвы американской пропаганды или люди, начитавшиеся только японских газет и журналов, "у которых появилось спонтанное желание помочь Украине".
Такэюки Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
24 октября, 12:58
 
