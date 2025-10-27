В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Москве 2 и 3 ноября на территории Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям - найти настоящих друзей.

На фестивале будут представлены 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью вашей семьи. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В уютной атмосфере фестиваля они будут ждать встречи с будущими хозяевами.

Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: розыгрыши и призы от партнёров; фотозона и благотворительный маркет; творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей; консультации специалистов по уходу и воспитанию животных. На территории фестиваля также будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства.

Если вы готовы подарить дом питомцу, не забудьте паспорт: животные передаются только по договору ответственного содержания.