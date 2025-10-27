Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 27.10.2025 (обновлено: 13:30 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/woof-2050920789.html
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов - РИА Новости, 27.10.2025
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов
В Москве 2 и 3 ноября на территории Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям - найти РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:28:00+03:00
2025-10-27T13:30:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050913316_369:0:1553:666_1920x0_80_0_0_d1a4259bf3eb92a1d6417ba618e3769d.jpg
https://ria.ru/20251019/klichka-2049814571.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050913316_517:0:1405:666_1920x0_80_0_0_d65c0148d72ee5efd9d17787c4b72681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдёт в Москве в 13-й раз

© Фото : WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : WOOF
Фестиваль WOOF
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Москве 2 и 3 ноября на территории Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям - найти настоящих друзей.
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
1 из 4
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
2 из 4
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
3 из 4
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
4 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
1 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
2 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
3 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
4 из 4
На фестивале будут представлены 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью вашей семьи. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В уютной атмосфере фестиваля они будут ждать встречи с будущими хозяевами.
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: розыгрыши и призы от партнёров; фотозона и благотворительный маркет; творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей; консультации специалистов по уходу и воспитанию животных. На территории фестиваля также будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства.
Если вы готовы подарить дом питомцу, не забудьте паспорт: животные передаются только по договору ответственного содержания.
Благотворительный фестиваль WOOF пройдет 2 и 3 ноября с с 11:00 до 19:00 на территории Хлебозавода (Москва, ул. Новодмитровская, 1). Вход свободный, 0+
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах
19 октября, 13:01
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала