В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Москве 2 и 3 ноября на территории Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям - найти настоящих друзей.
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
1 из 4
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
2 из 4
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
3 из 4
© Фото предоставлено фестивалем WOOFФестиваль WOOF
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
4 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
1 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
2 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
3 из 4
Фестиваль WOOF
© Фото предоставлено фестивалем WOOF
4 из 4
На фестивале будут представлены 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью вашей семьи. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В уютной атмосфере фестиваля они будут ждать встречи с будущими хозяевами.
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: розыгрыши и призы от партнёров; фотозона и благотворительный маркет; творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей; консультации специалистов по уходу и воспитанию животных. На территории фестиваля также будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства.
Если вы готовы подарить дом питомцу, не забудьте паспорт: животные передаются только по договору ответственного содержания.
Благотворительный фестиваль WOOF пройдет 2 и 3 ноября с с 11:00 до 19:00 на территории Хлебозавода (Москва, ул. Новодмитровская, 1). Вход свободный, 0+
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах
19 октября, 13:01