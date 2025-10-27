https://ria.ru/20251027/vyplata-2051044760.html
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам - РИА Новости, 27.10.2025
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам
Размер выплаты заключившим в Саратовской области контракт на прохождение службы на СВО сокращают почти в пять раз – до 450 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:30:00+03:00
2025-10-27T20:30:00+03:00
2025-10-27T20:30:00+03:00
общество
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679747_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_7f006e0ca743f5ab7e269f5da0c1bea2.jpg
https://ria.ru/20251027/sud-2051021416.html
https://ria.ru/20251027/f6-2050837043.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679747_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6b56f14f6bb004ed92a2ceeb4bf9627a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саратовская область
Общество, Саратовская область
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам
Власти Саратовской области сообщили о снижении выплат контрактникам
САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Размер выплаты заключившим в Саратовской области контракт на прохождение службы на СВО сокращают почти в пять раз – до 450 тысяч рублей, следует из постановления правительства региона, опубликованного в понедельник.
"Единовременная денежная выплата предоставляется в размере … 450 тысяч рублей – гражданам, поступившим на военную службу по контракту в период с 28 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года", - отмечается в документе, подписанном вице-губернатором Михаилом Орловым 24 октября.
С 1 февраля по 24 августа 2025 года в Саратовской области
контрактникам выплачивали по 700 тысяч рублей из областного бюджета. С 25 августа сумма была увеличена до 2,2 миллиона рублей. Теперь до конца года размер единовременной денежной выплаты снижен.
Для контрактников по-прежнему предусмотрены единовременные федеральные, региональные, муниципальные и другие выплаты, а также различные льготы и меры поддержки, включая списание просроченных долгов по кредитам до 10 миллионов рублей и освобождение от уплаты транспортного налога.