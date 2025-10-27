Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам
20:30 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/vyplata-2051044760.html
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам - РИА Новости, 27.10.2025
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам
Размер выплаты заключившим в Саратовской области контракт на прохождение службы на СВО сокращают почти в пять раз – до 450 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 27.10.2025
В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам

Власти Саратовской области сообщили о снижении выплат контрактникам

САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Размер выплаты заключившим в Саратовской области контракт на прохождение службы на СВО сокращают почти в пять раз – до 450 тысяч рублей, следует из постановления правительства региона, опубликованного в понедельник.
"Единовременная денежная выплата предоставляется в размере … 450 тысяч рублей – гражданам, поступившим на военную службу по контракту в период с 28 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года", - отмечается в документе, подписанном вице-губернатором Михаилом Орловым 24 октября.
С 1 февраля по 24 августа 2025 года в Саратовской области контрактникам выплачивали по 700 тысяч рублей из областного бюджета. С 25 августа сумма была увеличена до 2,2 миллиона рублей. Теперь до конца года размер единовременной денежной выплаты снижен.
Для контрактников по-прежнему предусмотрены единовременные федеральные, региональные, муниципальные и другие выплаты, а также различные льготы и меры поддержки, включая списание просроченных долгов по кредитам до 10 миллионов рублей и освобождение от уплаты транспортного налога.
