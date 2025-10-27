В Саратовской области сократили размер выплаты контрактникам

САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Размер выплаты заключившим в Саратовской области контракт на прохождение службы на СВО сокращают почти в пять раз – до 450 тысяч рублей, следует из постановления правительства региона, опубликованного в понедельник.

"Единовременная денежная выплата предоставляется в размере … 450 тысяч рублей – гражданам, поступившим на военную службу по контракту в период с 28 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года", - отмечается в документе, подписанном вице-губернатором Михаилом Орловым 24 октября.

С 1 февраля по 24 августа 2025 года в Саратовской области контрактникам выплачивали по 700 тысяч рублей из областного бюджета. С 25 августа сумма была увеличена до 2,2 миллиона рублей. Теперь до конца года размер единовременной денежной выплаты снижен.