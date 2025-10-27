Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 27.10.2025
Депутат Рады заявил о критической нехватке пехоты в батальонах ВСУ
Депутат Рады заявил о критической нехватке пехоты в батальонах ВСУ

Депутат Рады Горбенко: в батальонах ВСУ наблюдается критическая нехватка пехоты

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что в некоторых батальонах ВСУ наблюдается критическая нехватка пехоты - на одного солдата приходится 13 командиров, что делает такие подразделения небоеспособными.
"Когда в штабе 40 офицеров, они говорят: "Так некому воевать". Тогда возникает вопрос, если от вас уходят ребята, то давайте наконец-то примем непопулярное (решение - ред.) и распустим небоеспособные бригады и батальоны, чтобы они были донорами... У нас (в ВСУ - ред.), к сожалению, командир на командире. На одного пехотинца - 13 командиров", - сказал Горбенко в эфире украинского телеканала "Новости.LIVE".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
На Украине признали, что карьеру в ВСУ делают те, кому не жалко солдат
Вчера, 21:05
Он уточнил, что бывают "позорные случаи", когда во взводе из 125 человек лишь семь - это пехота, остальные - связисты, логисты и командиры. По словам Горбенко, "неэффективные бригады" создавались с тем, чтобы получить "какую-то помощь" от партнеров Киева.
Депутат считает, что за неэффективное командование следует понижать в звании и сажать в тюрьму.
Волонтер, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская 24 октября заявляла, что украинская армия испытывает дефицит личного состава, из-за чего фронт "трещит по швам".
Британская газета Guardian в декабре прошлого года сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ
Вчера, 19:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
