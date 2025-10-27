https://ria.ru/20251027/vsu-2051048392.html
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам - РИА Новости, 27.10.2025
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам
Выжившим штурмовикам украинского батальона "Шквал", который состоит из бывших заключенных, дезертиров и неугодных командованию бойцов, отказывают в положенных... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T21:05:00+03:00
2025-10-27T21:05:00+03:00
2025-10-27T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251027/vs-2050948376.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам
Выжившим штурмовикам ВСУ отказывают в выплатах при увольнении
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выжившим штурмовикам украинского батальона "Шквал", который состоит из бывших заключенных, дезертиров и неугодных командованию бойцов, отказывают в положенных выплатах при увольнении и выплачивают всего два оклада без "боевых", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства привел заявление военнослужащего штурмового батальона "Шквал" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Николая Сухотина о том, что государство не выплачивает ему положенные деньги после увольнения из рядов ВСУ по состоянию здоровья.
"По его словам, выплата составила всего два оклада денежного содержания. Штурмовые батальоны "Шквал" ВСУ, как правило, формируются из бывших заключенных, дезертиров и просто неугодных командованию военнослужащих. Их в первую очередь бросают в "мясные штурмы", где большинство солдат погибают или получают тяжелые ранения", - сказал он.
Представитель силовых структур добавил, что таким образом выжившие и покалеченные штурмовики ВСУ могут рассчитывать максимум на две зарплаты без "боевых".
"Теперь ясно почему украинские города заполонили тысячи попрошаек в военной форме, а соцсети - сборы на реабилитацию и протезы", - отметил он.