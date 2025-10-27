Рейтинг@Mail.ru
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 27.10.2025
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам - РИА Новости, 27.10.2025
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам
Выжившим штурмовикам украинского батальона "Шквал", который состоит из бывших заключенных, дезертиров и неугодных командованию бойцов, отказывают в положенных... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
украина
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Украина экономит на выплатах выжившим штурмовикам

Выжившим штурмовикам ВСУ отказывают в выплатах при увольнении

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выжившим штурмовикам украинского батальона "Шквал", который состоит из бывших заключенных, дезертиров и неугодных командованию бойцов, отказывают в положенных выплатах при увольнении и выплачивают всего два оклада без "боевых", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства привел заявление военнослужащего штурмового батальона "Шквал" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Николая Сухотина о том, что государство не выплачивает ему положенные деньги после увольнения из рядов ВСУ по состоянию здоровья.
"По его словам, выплата составила всего два оклада денежного содержания. Штурмовые батальоны "Шквал" ВСУ, как правило, формируются из бывших заключенных, дезертиров и просто неугодных командованию военнослужащих. Их в первую очередь бросают в "мясные штурмы", где большинство солдат погибают или получают тяжелые ранения", - сказал он.
Представитель силовых структур добавил, что таким образом выжившие и покалеченные штурмовики ВСУ могут рассчитывать максимум на две зарплаты без "боевых".
"Теперь ясно почему украинские города заполонили тысячи попрошаек в военной форме, а соцсети - сборы на реабилитацию и протезы", - отметил он.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
