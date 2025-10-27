МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выжившим штурмовикам украинского батальона "Шквал", который состоит из бывших заключенных, дезертиров и неугодных командованию бойцов, отказывают в положенных выплатах при увольнении и выплачивают всего два оклада без "боевых", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В качестве примера собеседник агентства привел заявление военнослужащего штурмового батальона "Шквал" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Николая Сухотина о том, что государство не выплачивает ему положенные деньги после увольнения из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

"По его словам, выплата составила всего два оклада денежного содержания. Штурмовые батальоны "Шквал" ВСУ, как правило, формируются из бывших заключенных, дезертиров и просто неугодных командованию военнослужащих. Их в первую очередь бросают в "мясные штурмы", где большинство солдат погибают или получают тяжелые ранения", - сказал он.

Представитель силовых структур добавил, что таким образом выжившие и покалеченные штурмовики ВСУ могут рассчитывать максимум на две зарплаты без "боевых".