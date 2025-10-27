Молдавские власти снова угрожают закрыть "Русский дом", заявил Гросу

КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Молдавские власти снова угрожают вернуться к вопросу закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК или "Русский дом") в Кишиневе после формирования парламента и правительства, процедура уже начата, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.