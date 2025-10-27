Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти снова угрожают закрыть "Русский дом", заявил Гросу - РИА Новости, 27.10.2025
23:56 27.10.2025
Молдавские власти снова угрожают закрыть "Русский дом", заявил Гросу
Молдавские власти снова угрожают закрыть "Русский дом", заявил Гросу - РИА Новости, 27.10.2025
Молдавские власти снова угрожают закрыть "Русский дом", заявил Гросу
Молдавские власти снова угрожают вернуться к вопросу закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК или "Русский дом") в Кишиневе после формирования... РИА Новости, 27.10.2025
Молдавские власти снова угрожают закрыть "Русский дом", заявил Гросу

Гросу: власти Молдавии снова угрожают закрыть Российский центр науки и культуры

КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Молдавские власти снова угрожают вернуться к вопросу закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК или "Русский дом") в Кишиневе после формирования парламента и правительства, процедура уже начата, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
Депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил 23 мая, что власти Молдавии запускают процедуру денонсации соглашения с РФ для закрытия РЦНК в Кишиневе, отметив, что законодательная инициатива правящей партии "Действие и солидарность" направлена в парламент. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером
Вчера, 14:52
"Начата процедура (закрытия РЦНК – ред.). Все были заняты избирательной кампанией (парламентские выборы состоялись 28 сентября – ред.). Август - никто не работал. Но насколько я знаю, процедура начата. Создадим комиссии, создадим рабочие органы в парламенте и обязательно вернемся и к этому вопросу. И правительство тоже, потому что там и роль правительства в этом есть", - сказал Гросу в эфире телеканала TV8.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией
27 мая, 16:44
 
В миреРоссияМолдавияКишиневИгорь ГросуРЦНК
 
 
